Nike : Jefferies conforté par le retour sur Amazon

Jefferies réaffirme son conseil 'achat' et son objectif de cours de 115 dollars sur Nike, mettant en avant le partenariat du fournisseur d'articles de sport avec le géant du commerce en ligne Amazon, qui renforce selon lui l'omniprésence de sa marque.



'Plus tôt cette année, Amazon a annoncé que Nike reprendrait ses ventes sur sa plateforme pour la première fois depuis 2019. Plus récemment, Nike a été présenté dans l'application Amazon, ainsi que sur sa page d'achat dédiée' rappelle le broker.



'Alors que Nike rééquilibre la distribution en gros et que les stocks se normalisent, nous pensons que le dernier trimestre a marqué un point bas et restons des acheteurs offensifs de l'action à ces niveaux' conclut-il.