Nike, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de chaussures, d'articles et d'équipements de sport. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques Nike, Jordan, Converse Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron et Jack Purcell. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - chaussures (66,9%) ; - vêtements (28,1%) ; - équipements de sport (4,8%) : équipements de golf (clubs de golf, balles, gants, etc.), sacs, ballons, etc. ; - autres (0,2%). A fin mai 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 034 magasins dans le monde, de distributeurs indépendants et par le biais d'Internet. La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (42,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (26,5%), Chine (14,2%), Asie-Pacifique et Amérique latine (13,5%) et autres (3,5%).