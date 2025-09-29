Nike : Jefferies maintient son conseil à l'achat
Publié le 29/09/2025 à 14:50
'Le 1er trimestre devrait révéler un rebond de Nike après un creux fondamental. Malgré les difficultés liées aux droits de douane et aux stocks au premier semestre, nous prévoyons une légère progression par rapport au cours de Bourse et anticipons une forte accélération au second semestre' indique le bureau d'analyse.
'L'innovation, la dynamique du commerce de détail et un marché plus sain soutiennent notre position haussière' rajoute Jefferies.