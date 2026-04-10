Nike lanterne rouge du Dow Jones, Piper Sandler inquiet du manque d'innovation
L'action Nike se trouve sous pression ce vendredi à Wall Street dans le sillage d'une note prudente des analystes de Piper Sandler, qui ont abaissé leur recommandation sur le titre à "neutre" contre "surpondérer" jusqu'à présent avec un objectif de cours ramené de 60 à 50 dollars.
L'action Nike se trouve sous pression ce vendredi à Wall Street dans le sillage d'une note prudente des analystes de Piper Sandler, qui ont abaissé leur recommandation sur le titre à "neutre" contre "surpondérer" jusqu'à présent avec un objectif de cours ramené de 60 à 50 dollars.
En cause, les doutes persistants du broker américain quant à la capacité de l'équipementier sportif à se renouveler face à un marché des tenues de sport (athleisure) jugé proche de la saturation.
Si le secteur conserve une certaine dynamique, les analystes soulignent un défi de taille pour la marque à la virgule, puisque Nike arrive désormais au terme d'un cycle de forte croissance dans le running, ce qui signifie que le groupe de Beaverton (Oregon) va devoir faire face à un effet de base défavorable après ses performances exceptionnelles de l'année précédente.
Parallèlement, le segment du sportswear - pilier historique de l'activité du groupe - montre des signes d'essoufflement, avec des indicateurs de fréquence d'achat proches de leurs sommets, suggérant que les consommateurs sont désormais saturés de produits liés à la "mode sportive".
Crise de l'innovation et défi managérial
Mais l'un des points les plus critiques soulevés par le courtier concerne le renouvellement de l'offre. Les modèles les plus classiques, qui ont longtemps porté la rentabilité du groupe, devraient voir leur part chuter à seulement 10% du chiffre d'affaires d'ici l'exercice 2027, selon Piper Sandler.
Le professionnel pointe ainsi un "vide" dans le pipeline d'innovation susceptible de compenser cette perte de volume. La stratégie de promotion en interne privilégiée par l'entreprise est également remise en question :
"Malgré les nouvelles nominations sous l'égide d'Elliott Hill, la vaste majorité des dirigeants sont présents chez Nike depuis environ 20 ans. Nous nous demandons si du sang neuf ne serait pas nécessaire pour insuffler une vision différente", s'interroge-t-il.
Une valorisation encore trop élevée
Malgré la récente correction boursière ayant suivi la dernière publication trimestrielle, l'intermédiaire fait par ailleurs valoir que l'action n'est pas encore pour autant redevenue "bon marché" en se négociant toujours à 22 fois les bénéfices attendus pour 2028, alors que le titre manque de catalyseurs immédiats pour repartir à la hausse.
L'absence d'événements majeurs pour rassurer les marchés, sachant que la prochaine journée investisseurs n'aura pas lieu avant le second semestre 2026, conduit le broker à se tenir à l'écart du titre dans l'immédiat, Piper Sandler voyant la valeur évoluer pour l'instant dans un trading range compris entre 35 et 55 dollars.
Avec un repli de plus de 1% à 43,5 dollars, le titre accuse la plus forte baisse de l'indice Dow Jones vendredi, ce qui porte à plus de 36% ses pertes depuis le début de l'année.
Nike, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de chaussures, d'articles et d'équipements de sport. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques Nike, Jordan, Converse Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron et Jack Purcell. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- chaussures (66,9%) ;
- vêtements (28,1%) ;
- équipements de sport (4,8%) : équipements de golf (clubs de golf, balles, gants, etc.), sacs, ballons, etc. ;
- autres (0,2%).
A fin mai 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 034 magasins dans le monde, de distributeurs indépendants et par le biais d'Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (42,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (26,5%), Chine (14,2%), Asie-Pacifique et Amérique latine (13,5%) et autres (3,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.