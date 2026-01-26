Nike a annoncé la suppression de 775 postes aux États-Unis, principalement dans ses centres de distribution du Tennessee et du Mississippi, afin d'accélérer l'automatisation de ses opérations logistiques. Cette décision s'inscrit dans un programme plus large de rationalisation lancé par le groupe, quelques mois après la suppression de 1 000 emplois dans les fonctions corporate. L'objectif affiché est de renforcer l'efficacité, la flexibilité et la réactivité de la chaîne logistique à travers l'adoption de technologies avancées.
L'entreprise évoque une volonté de réduire la complexité de ses opérations et d'optimiser sa structure pour faire face à un environnement commercial plus exigeant. Nike suit ainsi une tendance plus large dans le secteur logistique américain, marqué par des suppressions de postes massives liées à l'automatisation, à l'image de UPS qui avait annoncé 48 000 licenciements en 2025. Le groupe n'a toutefois pas précisé l'ampleur actuelle de ses effectifs logistiques ni le degré d'automatisation visé à court terme.
Ces ajustements interviennent alors que le nouveau PDG Elliott Hill tente de relancer la marque après plusieurs trimestres de contre-performance. La stratégie centrée sur la vente directe, initiée sous John Donahoe, a conduit à une expansion logistique aujourd'hui jugée excessive. Hill entend désormais rééquilibrer le modèle, renouer avec les distributeurs tiers et écouler les stocks excédentaires. Lors de ses derniers résultats trimestriels, Nike avait annoncé une baisse de 32% de son bénéfice net, pénalisé par les droits de douane, les coûts de restructuration et le ralentissement de la demande en Chine.
Nike, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de chaussures, d'articles et d'équipements de sport. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques Nike, Jordan, Converse Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron et Jack Purcell. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- chaussures (66,9%) ;
- vêtements (28,1%) ;
- équipements de sport (4,8%) : équipements de golf (clubs de golf, balles, gants, etc.), sacs, ballons, etc. ;
- autres (0,2%).
A fin mai 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 034 magasins dans le monde, de distributeurs indépendants et par le biais d'Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (42,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (26,5%), Chine (14,2%), Asie-Pacifique et Amérique latine (13,5%) et autres (3,5%).
