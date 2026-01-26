Nike licencie 775 salariés aux États-Unis dans le cadre d'un plan de modernisation logistique

Nike a annoncé la suppression de 775 postes aux États-Unis, principalement dans ses centres de distribution du Tennessee et du Mississippi, afin d'accélérer l'automatisation de ses opérations logistiques. Cette décision s'inscrit dans un programme plus large de rationalisation lancé par le groupe, quelques mois après la suppression de 1 000 emplois dans les fonctions corporate. L'objectif affiché est de renforcer l'efficacité, la flexibilité et la réactivité de la chaîne logistique à travers l'adoption de technologies avancées.



L'entreprise évoque une volonté de réduire la complexité de ses opérations et d'optimiser sa structure pour faire face à un environnement commercial plus exigeant. Nike suit ainsi une tendance plus large dans le secteur logistique américain, marqué par des suppressions de postes massives liées à l'automatisation, à l'image de UPS qui avait annoncé 48 000 licenciements en 2025. Le groupe n'a toutefois pas précisé l'ampleur actuelle de ses effectifs logistiques ni le degré d'automatisation visé à court terme.



Ces ajustements interviennent alors que le nouveau PDG Elliott Hill tente de relancer la marque après plusieurs trimestres de contre-performance. La stratégie centrée sur la vente directe, initiée sous John Donahoe, a conduit à une expansion logistique aujourd'hui jugée excessive. Hill entend désormais rééquilibrer le modèle, renouer avec les distributeurs tiers et écouler les stocks excédentaires. Lors de ses derniers résultats trimestriels, Nike avait annoncé une baisse de 32% de son bénéfice net, pénalisé par les droits de douane, les coûts de restructuration et le ralentissement de la demande en Chine.