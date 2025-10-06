Près d’un an après sa prise de fonction, Elliott Hill a détaillé les chantiers en cours pour relancer Nike, confronté à une croissance atone. Dans une interview à CNBC, le PDG a souligné que certaines mesures commencent à produire des effets, mais a averti que le retour à une croissance rentable serait progressif. Nike, désormais structuré autour de trois marques et de multiples disciplines sportives réparties sur 190 pays, doit adapter ses stratégies selon le niveau de maturité de chaque marché.

Hill a amorcé un virage stratégique en rompant avec la politique de vente directe et numérique de son prédécesseur, John Donahoe. Si cette approche s’était avérée efficace durant la pandémie, elle a perdu de son efficacité avec le retour en force du commerce physique. Hill cherche désormais à renouer avec les distributeurs de gros et à regagner des parts de marché en magasin, tout en établissant de nouveaux partenariats, comme avec Aritzia, pour séduire une clientèle féminine plus jeune.

L’organisation interne a aussi été revue, avec un retour à une structuration par sport plutôt que par catégorie de clients. Cette nouvelle approche vise à améliorer la précision commerciale et à stimuler l’innovation, alors que la marque est critiquée pour s’être trop appuyée sur ses modèles historiques. Toutefois, les incertitudes macroéconomiques, notamment la hausse des droits de douane estimée à 1,5 milliard de dollars pour l’exercice en cours, pèsent sur les perspectives. Nike prévoit une baisse de 1,2 point de sa marge brute, qu’elle tente de compenser par des hausses de prix et une optimisation de ses chaînes de valeur.