Nike poursuit son repli, HSBC intègre un redressement plus laborieux que prévu
Nike accuse l'une des plus fortes baisses du Dow Jones lundi en début de séance à Wall Street suite à l'abaissement de la recommandation de HSBC, qui a également réduit son objectif de cours sur la valeur afin de prendre en compte le redressement plus lent que prévu de l'équipementier sportif américain.
Le titre perd actuellement 0,7% à 42,3 dollars alors que le Dow recule de 0,4%. Il perd plus de 33% depuis le début de l'année.
Dans une étude sectorielle, HSBC indique avoir ramené sa recommandation sur la valeur à "conserver" contre "acheter" précédemment et quasiment réduit de moitié son objectif, ramené à 48 dollars contre 90 dollars auparavant.
Entre restructuration et vents contraires, un redressement qui se fait attendre
D'après l'institution financière, la trajectoire de redressement du leader mondial de l'équipementier sportif a basculé d'une incertitude temporelle de type "la question n'est pas de savoir si le groupe rebondira, mais quand" vers une configuration dite "show me story", où le groupe va désormais devoir apporter des preuves tangibles de sa capacité à se redresser.
"Si Elliott Hill n'a pas chômé depuis sa prise de fonction en octobre 2024 en multipliant les arbitrages audacieux pour refondre l'organisation et l'offre produit, le paquebot Nike peine encore à virer de bord", estime HSBC.
"Entre l'essoufflement de la marque Converse et les vents contraires en provenance de Chine comme et de la zone EMEA, les fragilités persistantes du segment sportswear freinent encore une reprise qui se fait attendre", conclut l'établissement bancaire.
Nike, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de chaussures, d'articles et d'équipements de sport. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques Nike, Jordan, Converse Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron et Jack Purcell. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- chaussures (66,9%) ;
- vêtements (28,1%) ;
- équipements de sport (4,8%) : équipements de golf (clubs de golf, balles, gants, etc.), sacs, ballons, etc. ;
- autres (0,2%).
A fin mai 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 034 magasins dans le monde, de distributeurs indépendants et par le biais d'Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (42,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (26,5%), Chine (14,2%), Asie-Pacifique et Amérique latine (13,5%) et autres (3,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.