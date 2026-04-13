Nike poursuit son repli, HSBC intègre un redressement plus laborieux que prévu

Nike accuse l'une des plus fortes baisses du Dow Jones lundi en début de séance à Wall Street suite à l'abaissement de la recommandation de HSBC, qui a également réduit son objectif de cours sur la valeur afin de prendre en compte le redressement plus lent que prévu de l'équipementier sportif américain.

Le titre perd actuellement 0,7% à 42,3 dollars alors que le Dow recule de 0,4%. Il perd plus de 33% depuis le début de l'année.



Dans une étude sectorielle, HSBC indique avoir ramené sa recommandation sur la valeur à "conserver" contre "acheter" précédemment et quasiment réduit de moitié son objectif, ramené à 48 dollars contre 90 dollars auparavant.



Entre restructuration et vents contraires, un redressement qui se fait attendre



D'après l'institution financière, la trajectoire de redressement du leader mondial de l'équipementier sportif a basculé d'une incertitude temporelle de type "la question n'est pas de savoir si le groupe rebondira, mais quand" vers une configuration dite "show me story", où le groupe va désormais devoir apporter des preuves tangibles de sa capacité à se redresser.



"Si Elliott Hill n'a pas chômé depuis sa prise de fonction en octobre 2024 en multipliant les arbitrages audacieux pour refondre l'organisation et l'offre produit, le paquebot Nike peine encore à virer de bord", estime HSBC.



"Entre l'essoufflement de la marque Converse et les vents contraires en provenance de Chine comme et de la zone EMEA, les fragilités persistantes du segment sportswear freinent encore une reprise qui se fait attendre", conclut l'établissement bancaire.