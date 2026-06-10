Nike recule après une dégradation de RBC, qui ne voit pas de catalyseurs
Nike accuse l'une des plus fortes baisses du Dow Jones mercredi matin à la Bourse de New York, pénalisé par un abaissement de recommandation de RBC, qui déplore l'absence de catalyseurs susceptibles de redynamiser l'activité de l'équipementier sportif cette année.
Les analystes de la banque canadienne ont dégradé leur conseil à performance en ligne avec le secteur contre surperformance auparavant, avec un objectif de cours établi à 50 dollars.
Un peu moins d'une heure après l'ouverture, le titre perd 0,5% à 44,4 dollars, pour évoluer à des niveaux toujours proches de ses plus bas de 10 ans, alors que l'indice Dow Jones cède 0,3%.
L'intermédiaire justifie sa décision par l'absence d'impulsion positive au niveau du chiffre d'affaires, alors que la concurrence au sein du secteur reste farouche.
Vers une reprise plus lente que prévu
RBC déplore aussi le manque de catalyseurs à court terme et l'absence de perspectives d'une prochaine amélioration des performances du groupe.
"Nous pensons que le redressement avance, mais plus lentement et sur un périmètre plus restreint que prévu initialement", prévient-il.
"Le manque de relais de croissance et la poursuite des mesures d'assainissement ne devraient pas entraîner de point d'inflexion dans les tendances, laissant peu de catalyseurs à jouer à court terme", ajoute la banque.
RBC avait relevé son opinion sur le titre à "surperformance" en septembre 2025, jugeant que le groupe de Beaverton (Oregon) prenait les bonnes mesures afin de redresser les résultats de sa division de chaussures et de rafraîchir sa structure opérationnelle en vue de faciliter, entre autres, la prise de décision.
Les analystes d'UBS, qui affichent un avis neutre sur le titre, ont quant à eux revu à la baisse leur cible de 54 à 50 dollars ce matin, disant redouter la présentation de prévisions décevantes à l'occasion de la publication des résultats de 4ème trimestre, prévue le 30 juin.
En Bourse, l'action Nike accuse un repli de 30% depuis le début de l'année après une baisse de 42% en 2025. Elle perd 64% depuis son plus haut historique de 177,5 dollars inscrit en novembre 2021.
Nike, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de chaussures, d'articles et d'équipements de sport. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques Nike, Jordan, Converse Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron et Jack Purcell. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- chaussures (66,9%) ;
- vêtements (28,1%) ;
- équipements de sport (4,8%) : équipements de golf (clubs de golf, balles, gants, etc.), sacs, ballons, etc. ;
- autres (0,2%).
A fin mai 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 034 magasins dans le monde, de distributeurs indépendants et par le biais d'Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (42,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (26,5%), Chine (14,2%), Asie-Pacifique et Amérique latine (13,5%) et autres (3,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.