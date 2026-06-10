Nike recule après une dégradation de RBC, qui ne voit pas de catalyseurs

Nike accuse l'une des plus fortes baisses du Dow Jones mercredi matin à la Bourse de New York, pénalisé par un abaissement de recommandation de RBC, qui déplore l'absence de catalyseurs susceptibles de redynamiser l'activité de l'équipementier sportif cette année.

Les analystes de la banque canadienne ont dégradé leur conseil à performance en ligne avec le secteur contre surperformance auparavant, avec un objectif de cours établi à 50 dollars.



Un peu moins d'une heure après l'ouverture, le titre perd 0,5% à 44,4 dollars, pour évoluer à des niveaux toujours proches de ses plus bas de 10 ans, alors que l'indice Dow Jones cède 0,3%.



L'intermédiaire justifie sa décision par l'absence d'impulsion positive au niveau du chiffre d'affaires, alors que la concurrence au sein du secteur reste farouche.



Vers une reprise plus lente que prévu



RBC déplore aussi le manque de catalyseurs à court terme et l'absence de perspectives d'une prochaine amélioration des performances du groupe.



"Nous pensons que le redressement avance, mais plus lentement et sur un périmètre plus restreint que prévu initialement", prévient-il.



"Le manque de relais de croissance et la poursuite des mesures d'assainissement ne devraient pas entraîner de point d'inflexion dans les tendances, laissant peu de catalyseurs à jouer à court terme", ajoute la banque.



RBC avait relevé son opinion sur le titre à "surperformance" en septembre 2025, jugeant que le groupe de Beaverton (Oregon) prenait les bonnes mesures afin de redresser les résultats de sa division de chaussures et de rafraîchir sa structure opérationnelle en vue de faciliter, entre autres, la prise de décision.



Les analystes d'UBS, qui affichent un avis neutre sur le titre, ont quant à eux revu à la baisse leur cible de 54 à 50 dollars ce matin, disant redouter la présentation de prévisions décevantes à l'occasion de la publication des résultats de 4ème trimestre, prévue le 30 juin.



En Bourse, l'action Nike accuse un repli de 30% depuis le début de l'année après une baisse de 42% en 2025. Elle perd 64% depuis son plus haut historique de 177,5 dollars inscrit en novembre 2021.