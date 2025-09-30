Nike a publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec un chiffre d’affaires en légère hausse de 1% à 11,72 milliards de dollars, contre une prévision de recul de milieu de fourchette. Les analystes anticipaient 11 milliards. Le bénéfice par action s’est établi à 49 cents, presque le double du consensus (27 cents).

Le groupe a toutefois vu son résultat net chuter de 31% sur un an, à 727 millions de dollars, contre 1,05 milliard l’an dernier. Si les ventes ont progressé par rapport aux 11,59 milliards enregistrés il y a un an, la marge brute a reculé de 3,2 points à 42,2%, sous l’effet de fortes remises commerciales et de droits de douane plus élevés.

Nike, engagé dans une stratégie de redressement sous la direction d’Elliott Hill, doit encore convaincre sur sa capacité à regagner en rentabilité. Les chiffres publiés confirment un frémissement de l’activité, mais soulignent aussi la persistance des défis liés au déstockage et à la pression tarifaire.

Le titre Nike progresse d'environ 1% dans les échanges post-clôture.