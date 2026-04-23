Nike taille encore dans ses effectifs pour accélérer sa remise en forme
Le groupe supprime environ 1 400 postes, principalement dans la technologie, dans le cadre de son plan de redressement "Win Now". Cette nouvelle coupe illustre la volonté d'Elliott Hill de simplifier l'organisation alors que les ventes restent sous pression, notamment en Chine.
L'équipementier sportif a annoncé jeudi la suppression d'environ 1 400 postes dans les opérations mondiales, avec une concentration marquée dans la technologie, soit moins de 2% de ses effectifs. La direction présente cette mesure comme une étape supplémentaire du plan "Win Now", destiné à simplifier l'organisation, moderniser certains outils industriels, réorganiser une partie des activités de Converse et mieux intégrer les fonctions liées aux matériaux et à la chaîne d'approvisionnement.
Depuis le retour d'Elliott Hill aux manettes de l'entreprise fin 2024, le groupe multiplie les ajustements pour retrouver une croissance plus rentable. En janvier, Nike avait déjà annoncé 775 suppressions de postes dans ses centres de distribution américains, dans le cadre d'une montée en puissance de l'automatisation. Reuters rappelait alors que le groupe comptait 77 800 salariés à fin mai 2025.
Cette nouvelle salve intervient alors que le redressement opérationnel reste incomplet. Fin mars, Nike a averti que ses ventes du trimestre en cours reculeraient de 2% à 4%, avec une chute attendue de 20% en Chine, marché clé du groupe, tandis que la pression promotionnelle continue de peser sur les marges. Depuis le début de l'année, le titre recule d'environ 30% et a perdu près de 2% lors de la séance de jeudi.
Nike, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de chaussures, d'articles et d'équipements de sport. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques Nike, Jordan, Converse Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron et Jack Purcell. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- chaussures (66,9%) ;
- vêtements (28,1%) ;
- équipements de sport (4,8%) : équipements de golf (clubs de golf, balles, gants, etc.), sacs, ballons, etc. ;
- autres (0,2%).
A fin mai 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 034 magasins dans le monde, de distributeurs indépendants et par le biais d'Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (42,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (26,5%), Chine (14,2%), Asie-Pacifique et Amérique latine (13,5%) et autres (3,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.