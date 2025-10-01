L'équipementier sportif devrait reprendre un peu de souffle aujourd'hui après la publication de ses résultats trimestriels. Mais la situation de fond ne change pas. Le constat est évident dès qu'on prend un peu de recul sur le graphique du titre : Nike recule toujours de près de 60 % par rapport à ses sommets de 2021.

Il en faut parfois peu pour retrouver le sourire. Malgré la lourde chute enregistrée ces trois dernières années, les investisseurs n’ont pas complètement tourné le dos à la marque : ses multiples de valorisation restent relativement préservés par rapport aux niveaux observés avant la pandémie. Sans doute parce que les difficultés actuelles tiennent davantage à la pression concurrentielle et à divers facteurs externes qu’à des erreurs stratégiques internes.

La situation pourrait donc être pire. Car du côté des consommateurs, Nike reste un emblème du sportswear. La marque continue de s’afficher aux côtés de quelques-uns des athlètes les plus connus. On pense, entre autres, à Victor Wembanyama, Eliud Kipchoge, Carlos Alcaraz, LeBron James ou encore Kylian Mbappé. Son image également reste ancrée au cœur des plus grandes compétitions internationales.

Alors pourquoi Nike reste-t-il coincé dans cette spirale baissière ?

La concurrence des nouvelles marques à la mode a sérieusement bousculé Nike. On pense notamment à Hoka (Deckers) et On, mais aussi aux acteurs asiatiques comme Anta et Li-Ning sans oublier les rivaux de longue date comme Asics et Adidas. Le groupe est particulièrement chahuté en Asie, son deuxième marché : hors Chine, les ventes progressent à peine de 1% symbolique (hors effet de change) tandis qu’en Chine la situation se dégrade nettement avec un chiffre d’affaires en recul pour le cinquième trimestre consécutif, cette fois de 10%.

De l’autre côté du Pacifique, la situation reste aussi préoccupante. Nike chiffre désormais à 1,5 milliard de dollars l’impact des droits de douane contre 1 milliard estimé au départ. Cet ajustement est assez logique quand on sait que la quasi-totalité de ses chaussures est produite dans des pays soumis à ces taxes, notamment au Vietnam.

À ce cocktail explosif s’ajoute un environnement économique mondial toujours tendu qui oblige les populations à limiter leurs dépenses de loisirs et les achats d’articles non essentiels. Ainsi, les prix de vente moyens reculent alors que le coût des ventes, les frais marketing et de sponsoring ainsi que la masse salariale affectent la rentabilité. Au final, le résultat opérationnel chute de 28% sur un an, plombé en outre par l’effondrement complet de Converse qui a vu son chiffre d’affaires et son résultat opérationnel reculer respectivement de 28 et 68%.

Nike et son directeur général, Elliott Hill, rappelé en urgence de sa retraite, lui qui avait débuté comme stagiaire dans l’entreprise, s’emploient à poser les bases d’une restructuration. La marque entend se recentrer sur certains sports, à commencer par la course à pied, un marché ultra tendance malgré la folle concurrence. Elle mise aussi sur sa ligne “athleisure” féminine, un segment qui combine sport et loisir (par exemple des leggings et habits de yoga) très prometteur mais lui aussi déjà disputé avec des rivaux comme Lululemon et Alo Yoga.

L’horizon s’annonce toujours bouché cette année. Les marges sont attendues sous les niveaux de 2020. A défaut d’un véritable catalyseur positif, Nike semble condamné à rester englué dans cette mauvaise dynamique.