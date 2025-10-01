Nike voit son BPA reculer de 30% au 1er trimestre

Nike publie un BPA en baisse de 30% à 0,49 dollar au titre de son premier trimestre comptable (clos fin août), un niveau toutefois supérieur aux attentes, reflétant une dégradation de sa marge brute de 320 points de base à 42,2%.



Le fournisseur d'articles de sport explique cette diminution principalement par la baisse des prix de vente moyens, du fait de remises accrues et de l'évolution du mix de canaux, ainsi que par la hausse des droits de douane en Amérique du Nord.



A 11,7 milliards de dollars, son chiffre d'affaires s'est accru de 1% au total, mais s'est tassé de 1% hors effets de change. En monnaies locales, les ventes de Nike Direct se sont contractées de 5%, mais les ventes de gros ont augmenté symétriquement.



'Ce trimestre, Nike a progressé à travers nos actions Win Now dans nos domaines prioritaires que sont l'Amérique du Nord, la vente de gros et la course à pied', met en avant son directeur général (CEO) Elliott Hill.



'Malgré ces succès, nous avons encore du travail à faire pour que tous les sports, toutes les régions et toutes les chaînes suivent une trajectoire similaire alors que nous gérons un environnement opérationnel mouvant', poursuit-il.