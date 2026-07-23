Nippon Steel annonce des améliorations énergétiques et de qualité avec la solution de contrôle d'ABB

L'usine de ciment Nippon Steel annonce des améliorations énergétiques et de qualité depuis la mise en place du contrôle avancé des procédés d'ABB.



Nippon Steel a indiqué que l'ABB Ability(TM) Expert Optimizer, une solution avancée de contrôle de procédé, a contribué à une consommation d'énergie réduite et à une amélioration de la qualité des produits dans son ciment Muroran à Hokkaido, au Japon.



La solution numérique pour le contrôle, la stabilisation et l'optimisation des procédés industriels a permis au principal fabricant de ciment de réduire la consommation de chaleur spécifique de 2,2%.



La chaux libre, un indicateur clé de qualité, aurait également diminué d'environ 10%, ce qui a entraîné une production de meilleure qualité.



Nippon Steel produit du ciment pour haut-fourneau dans le cadre de son activité sidérurgique et nécessite des technologies fiables pour évoluer vers des opérations hautement automatisées ou autonomes.



"ABB Ability(TM) Expert Optimizer offre un contrôle de processus précis et flexible capable de reproduire et d'améliorer les actions des opérateurs", a déclaré Hiromichi Yoda, responsable local de la division Japon, division Process Industries d'ABB.



"A l'usine de Muroran, le système aide à relever de multiples défis à la fois : réduire les coûts, améliorer la qualité, soutenir la transformation numérique et atténuer l'impact des pénuries de main-d'oeuvre qualifiée."