L'usine de ciment Nippon Steel annonce des améliorations énergétiques et de qualité depuis la mise en place du contrôle avancé des procédés d'ABB.
Nippon Steel a indiqué que l'ABB Ability(TM) Expert Optimizer, une solution avancée de contrôle de procédé, a contribué à une consommation d'énergie réduite et à une amélioration de la qualité des produits dans son ciment Muroran à Hokkaido, au Japon.
La solution numérique pour le contrôle, la stabilisation et l'optimisation des procédés industriels a permis au principal fabricant de ciment de réduire la consommation de chaleur spécifique de 2,2%.
La chaux libre, un indicateur clé de qualité, aurait également diminué d'environ 10%, ce qui a entraîné une production de meilleure qualité.
Nippon Steel produit du ciment pour haut-fourneau dans le cadre de son activité sidérurgique et nécessite des technologies fiables pour évoluer vers des opérations hautement automatisées ou autonomes.
"ABB Ability(TM) Expert Optimizer offre un contrôle de processus précis et flexible capable de reproduire et d'améliorer les actions des opérateurs", a déclaré Hiromichi Yoda, responsable local de la division Japon, division Process Industries d'ABB.
"A l'usine de Muroran, le système aide à relever de multiples défis à la fois : réduire les coûts, améliorer la qualité, soutenir la transformation numérique et atténuer l'impact des pénuries de main-d'oeuvre qualifiée."
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (51,4%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (47,3%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (34,3%), Etats-Unis (29,1%), Amériques (8,3%), Chine (11%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.