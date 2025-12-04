Nissan dévoile le Kait, un SUV produit au Brésil et promis à l'export

Nissan annonce le lancement mondial du nouveau SUV Kait doté d'un coffre de 432 litres. Le modèle devient une pièce importante du portefeuille du constructeur, aux côtés des récents Kicks et Magnite qui ont soutenu la dynamique commerciale en Amérique latine.



Le Kait sera produit au complexe industriel de Resende, au Brésil, avec des exportations prévues vers plus de 20 marchés.



"Nous sommes fiers de fabriquer et de commercialiser ce véhicule en premier lieu au Brésil et en Amérique latine, et je suis convaincu qu'il rencontrera un vif succès auprès de nos clients de la région, car il hérite des atouts majeurs de notre plateforme la plus vendue : robustesse, fiabilité et qualité", a commenté Guy Rodríguez, président de Nissan Amérique latine.