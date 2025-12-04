Nissan annonce le lancement mondial du nouveau SUV Kait doté d'un coffre de 432 litres. Le modèle devient une pièce importante du portefeuille du constructeur, aux côtés des récents Kicks et Magnite qui ont soutenu la dynamique commerciale en Amérique latine.
Le Kait sera produit au complexe industriel de Resende, au Brésil, avec des exportations prévues vers plus de 20 marchés.
"Nous sommes fiers de fabriquer et de commercialiser ce véhicule en premier lieu au Brésil et en Amérique latine, et je suis convaincu qu'il rencontrera un vif succès auprès de nos clients de la région, car il hérite des atouts majeurs de notre plateforme la plus vendue : robustesse, fiabilité et qualité", a commenté Guy Rodríguez, président de Nissan Amérique latine.
Nissan Motor Co., Ltd. figure parmi les 1ers constructeurs automobiles japonais. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (88,1%) : 3,9 millions d'unités vendues en 2021/22 et réparties par pays entre Japon (428 000 unités), Chine (1 381 000), Amérique du Nord (1 183 000), Europe (340 000) et autres (543 000) ;
- prestations de services financiers (11,9%) : notamment prestations de financement des achats de véhicules.
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (21,2%), Asie (9,6%), Amérique du Nord (47,7%), Europe (11,3%) et autres (10,2%).
Investisseur
Globale
Qualité
