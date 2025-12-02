Nissan dévoile le nouveau pick-up Frontier Pro et sa version hybride rechargeable en Chine

Nissan annonce le lancement en Chine du tout nouveau Frontier Pro et du Frontier Pro PHEV, son premier pick-up doté d'un système hybride rechargeable. Conçus, développés et produits localement par Zhengzhou Nissan Automobile, ces modèles marquent une première pour la marque, qui prévoit leur exportation mondiale dès le premier semestre 2026.



Steven Ma, président du China Management Committee, souligne que "le Frontier Pro est un modèle né en Chine et développé pour le marché mondial", symbole de l'ambition de Nissan d'allier "technologie chinoise et innovation locale".



Ce pick-up arbore la calandre en V caractéristique de Nissan, un éclairage LED intégral et un habitacle haut de gamme au confort renforcé.



La version hybride développe plus de 300 kW et 800 Nm de couple, avec une autonomie en mode électrique de 135 km, tandis que le modèle diesel offre 500 Nm via une boîte automatique ZF à 8 rapports. Les deux variantes intègrent 25 dispositifs d'aide à la conduite et un châssis à haute résistance adapté aux terrains difficiles.