Nissan annonce le lancement du Rogue Plug-in Hybrid 2026, son premier véhicule hybride rechargeable sur le marché américain, offrant une autonomie électrique estimée à 38 miles (61 km) et jusqu'à 420 miles au total (676 km). Le modèle propose une motorisation combinant deux moteurs électriques, une batterie de 20 kWh et un moteur essence 2.4 litres, pour une puissance de 248 chevaux avec transmission intégrale de série. Conçu pour les familles, il dispose de trois rangées de sièges pour sept passagers et d'un habitacle doté d'un écran central 9 pouces. Les équipements incluent un large ensemble d'aides à la conduite, 11 airbags, le système Safety Shield 360 et la vision 360°. Le Rogue Plug-in Hybrid 2026 sera disponible en finitions SL et Platinum, avec une arrivée en concessions prévue début 2026, indique le constructeur.
Nissan Motor Co., Ltd. figure parmi les 1ers constructeurs automobiles japonais. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (88,1%) : 3,9 millions d'unités vendues en 2021/22 et réparties par pays entre Japon (428 000 unités), Chine (1 381 000), Amérique du Nord (1 183 000), Europe (340 000) et autres (543 000) ;
- prestations de services financiers (11,9%) : notamment prestations de financement des achats de véhicules.
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (21,2%), Asie (9,6%), Amérique du Nord (47,7%), Europe (11,3%) et autres (10,2%).
Investisseur
Globale
Qualité
