Nissan et Chery ont signé un accord pour l'acquisition des actifs manufacturiers de Nissan à Rosslyn, en Afrique du Sud.
Dans le cadre de cet accord, Chery achètera les terrains, les bâtiments et les actifs associés aux installations Nissan, y compris son usine de tamponnage, à la mi-2026.
L'accord prévoit que la majorité des employés de Nissan à Rosslyn se verront proposer un emploi par Chery.
Après l'acquisition de l'usine par Chery, Nissan continuera à proposer des véhicules et des services aux clients sud-africains avec plusieurs lancements de nouveaux véhicules prévus pour l'exercice 2026, notamment le Nissan Tekton et le Nissan Patrol.
Jordi Vila, président de Nissan Afrique, a déclaré : " Grâce à cet accord, nous pouvons garantir un emploi pour la majorité de notre personnel, préservant ainsi les opportunités pour notre réseau de fournisseurs. Cette initiative garantit également que le site de Rosslyn continuera de contribuer au secteur automobile sud-africain. "
Nissan Motor Co., Ltd. figure parmi les 1ers constructeurs automobiles japonais. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (88,1%) : 3,9 millions d'unités vendues en 2021/22 et réparties par pays entre Japon (428 000 unités), Chine (1 381 000), Amérique du Nord (1 183 000), Europe (340 000) et autres (543 000) ;
- prestations de services financiers (11,9%) : notamment prestations de financement des achats de véhicules.
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (21,2%), Asie (9,6%), Amérique du Nord (47,7%), Europe (11,3%) et autres (10,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.