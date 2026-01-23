Nissan et Chery ont signé un accord pour la cession des actifs manufacturiers de Nissan Afrique du Sud

Nissan et Chery ont signé un accord pour l'acquisition des actifs manufacturiers de Nissan à Rosslyn, en Afrique du Sud.



Dans le cadre de cet accord, Chery achètera les terrains, les bâtiments et les actifs associés aux installations Nissan, y compris son usine de tamponnage, à la mi-2026.



L'accord prévoit que la majorité des employés de Nissan à Rosslyn se verront proposer un emploi par Chery.



Après l'acquisition de l'usine par Chery, Nissan continuera à proposer des véhicules et des services aux clients sud-africains avec plusieurs lancements de nouveaux véhicules prévus pour l'exercice 2026, notamment le Nissan Tekton et le Nissan Patrol.



Jordi Vila, président de Nissan Afrique, a déclaré : " Grâce à cet accord, nous pouvons garantir un emploi pour la majorité de notre personnel, préservant ainsi les opportunités pour notre réseau de fournisseurs. Cette initiative garantit également que le site de Rosslyn continuera de contribuer au secteur automobile sud-africain. "