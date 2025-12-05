Nissan Motor a annoncé le lancement mondial du nouveau Kait.
Le nouveau SUV est destiné à devenir un modèle important dans la gamme Nissan, aux côtés des tout nouveaux Kicks et Magnite, qui ont marqué un tournant depuis leur introduction dans la région LATAM.
La Nissan Kait sera produite au complexe industriel de Resende au Brésil, avec des exportations visant plus de 20 marchés.
" Le projet Nissan Kait découle de l'expérience mondiale de Nissan dans le développement de SUV intégrant des solutions répondant aux besoins des consommateurs latino-américains, renforçant ainsi notre participation à ce segment en pleine croissance et hautement concurrentiel ", a déclaré Guy Rodríguez, président de Nissan Amérique latine.
" Nous sommes fiers de fabriquer et commercialiser ce véhicule d'abord au Brésil et en Amérique latine, et je suis convaincu qu'il sera adopté par nos clients de notre région en héritant d'éléments clés de robustesse, fiabilité et qualité de notre plateforme la plus vendue. "
Nissan Motor Co., Ltd. figure parmi les 1ers constructeurs automobiles japonais. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (88,1%) : 3,9 millions d'unités vendues en 2021/22 et réparties par pays entre Japon (428 000 unités), Chine (1 381 000), Amérique du Nord (1 183 000), Europe (340 000) et autres (543 000) ;
- prestations de services financiers (11,9%) : notamment prestations de financement des achats de véhicules.
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (21,2%), Asie (9,6%), Amérique du Nord (47,7%), Europe (11,3%) et autres (10,2%).
