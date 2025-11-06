Nissan a publié une lourde perte nette de 221,9 milliards de yens (environ 1,2 MdEUR) au premier semestre de son exercice fiscal 2025, contre un bénéfice de 19,2 milliards un an plus tôt, pénalisé par des dépréciations liées à ses coentreprises et des coûts de restructuration.
Le constructeur japonais a également enregistré une perte d'exploitation de 27,7 milliards de yens sur la période, après un bénéfice de 32,9 milliards au premier semestre 2024. Le chiffre d'affaires recule quant à lui de 7% à 5578 milliards de yens, contre 5984 milliards un an plus tôt.
Nissan rapporte avoir vendu 1,48 million de véhicules au 1er semestre.
'Nos résultats semestriels reflètent les défis que nous devons relever, mais confirment que Nissan est sur la voie de la reprise. [...] Avec concentration, discipline et les mesures engagées, je suis confiant dans notre capacité à livrer de meilleurs résultats sur la seconde moitié de l'année', a voulu rassurer Ivan Espinosa, président et CEO.
La direction a ajusté sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice complet à 11 700 MdJPY, contre 12 500 MdJPY précédemment. Le constructeur anticipe une perte d'exploitation de 275 milliards de yens sur l'année, malgré une intense chasse aux coûts.
Nissan rapporte en effet avoir réalisé plus de 80 milliards de yens d'économies au premier semestre et se dit en bonne voie pour dépasser les 150 milliards de yens d'ici la fin de l'exercice.
Nissan Motor Co., Ltd. figure parmi les 1ers constructeurs automobiles japonais. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (88,1%) : 3,9 millions d'unités vendues en 2021/22 et réparties par pays entre Japon (428 000 unités), Chine (1 381 000), Amérique du Nord (1 183 000), Europe (340 000) et autres (543 000) ;
- prestations de services financiers (11,9%) : notamment prestations de financement des achats de véhicules.
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (21,2%), Asie (9,6%), Amérique du Nord (47,7%), Europe (11,3%) et autres (10,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.