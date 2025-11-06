Nissan plonge dans le rouge au 1er semestre et révise sa prévision de CA annuel

Nissan a publié une lourde perte nette de 221,9 milliards de yens (environ 1,2 MdEUR) au premier semestre de son exercice fiscal 2025, contre un bénéfice de 19,2 milliards un an plus tôt, pénalisé par des dépréciations liées à ses coentreprises et des coûts de restructuration.



Le constructeur japonais a également enregistré une perte d'exploitation de 27,7 milliards de yens sur la période, après un bénéfice de 32,9 milliards au premier semestre 2024. Le chiffre d'affaires recule quant à lui de 7% à 5578 milliards de yens, contre 5984 milliards un an plus tôt.



Nissan rapporte avoir vendu 1,48 million de véhicules au 1er semestre.



'Nos résultats semestriels reflètent les défis que nous devons relever, mais confirment que Nissan est sur la voie de la reprise. [...] Avec concentration, discipline et les mesures engagées, je suis confiant dans notre capacité à livrer de meilleurs résultats sur la seconde moitié de l'année', a voulu rassurer Ivan Espinosa, président et CEO.



La direction a ajusté sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice complet à 11 700 MdJPY, contre 12 500 MdJPY précédemment. Le constructeur anticipe une perte d'exploitation de 275 milliards de yens sur l'année, malgré une intense chasse aux coûts.



Nissan rapporte en effet avoir réalisé plus de 80 milliards de yens d'économies au premier semestre et se dit en bonne voie pour dépasser les 150 milliards de yens d'ici la fin de l'exercice.