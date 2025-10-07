Nissan annonce le lancement du Tekton, un tout nouveau SUV conçu pour dynamiser le segment C, soit celui des monospaces compacts. Prévu pour 2026, ce modèle sera le second produit issu de la stratégie 'One Car, One World' de Nissan Motor India, développé avec Renault à Chennai pour le marché local et certains marchés internationaux.
Inspiré du Patrol, le Tekton combine 'design audacieux, robustesse et technologie avancée', assure le constructeur. Son style se distingue par un capot sculpté, des optiques en forme de C et une signature lumineuse arrière traversante.
Selon Alfonso Albaisa, Corporate Executive de Nissan Motor Co., le Tekton 'incarne le meilleur de l'ADN SUV de Nissan, conçu pour dominer et séduire les consommateurs modernes'. Pour Saurabh Vatsa, Managing Director de Nissan Motor India, ce modèle 'marquera le renouveau de la marque en Inde' et servira de pilier à sa future gamme.
Nissan Motor Co., Ltd. figure parmi les 1ers constructeurs automobiles japonais. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (88,1%) : 3,9 millions d'unités vendues en 2021/22 et réparties par pays entre Japon (428 000 unités), Chine (1 381 000), Amérique du Nord (1 183 000), Europe (340 000) et autres (543 000) ;
- prestations de services financiers (11,9%) : notamment prestations de financement des achats de véhicules.
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (21,2%), Asie (9,6%), Amérique du Nord (47,7%), Europe (11,3%) et autres (10,2%).
