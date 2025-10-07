Nissan présente le Tekton, nouveau SUV conçu pour le segment C

Nissan annonce le lancement du Tekton, un tout nouveau SUV conçu pour dynamiser le segment C, soit celui des monospaces compacts. Prévu pour 2026, ce modèle sera le second produit issu de la stratégie 'One Car, One World' de Nissan Motor India, développé avec Renault à Chennai pour le marché local et certains marchés internationaux.



Inspiré du Patrol, le Tekton combine 'design audacieux, robustesse et technologie avancée', assure le constructeur. Son style se distingue par un capot sculpté, des optiques en forme de C et une signature lumineuse arrière traversante.



Selon Alfonso Albaisa, Corporate Executive de Nissan Motor Co., le Tekton 'incarne le meilleur de l'ADN SUV de Nissan, conçu pour dominer et séduire les consommateurs modernes'. Pour Saurabh Vatsa, Managing Director de Nissan Motor India, ce modèle 'marquera le renouveau de la marque en Inde' et servira de pilier à sa future gamme.



