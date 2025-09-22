Nissan présente sa technologie d'aide à la conduite ProPILOT de nouvelle génération

Nissan a débuté des démonstrations de sa technologie avancée d'aide à la conduite ProPILOT de nouvelle génération, avant son lancement prévu au Japon au cours de l'exercice 2027.



Une flotte de prototypes de véhicules entièrement électriques basés sur Nissan Ariya a démontré leur capacité à conduire en toute sécurité et en toute confiance dans l'environnement urbain du centre de Tokyo.



Combinant le logiciel ' Wayve AI Driver ' de Wayve et la technologie ' Ground Truth Perception ' de Nissan exploitant le LiDAR de nouvelle génération, le système ProPILOT de nouvelle génération vise à établir de nouvelles normes en matière de technologies d'aide à la conduite.



Wayve est un logiciel qui applique une technologie d'IA. Il traite les données d'image des capteurs de la caméra embarquée pour permettre une conduite fluide et sûre dans des environnements urbains complexes.



Les prototypes de véhicules sont équipés de 11 caméras, de 5 capteurs radar et d'un capteur LiDAR de nouvelle génération.



Nissan est en passe de lancer le système sur certains véhicules de production de masse au Japon au cours de l'exercice 2027.

