Nissan annonce que son modèle ROOX a remporté le prix de voiture de l'année 2025 décerné par la Automotive Researchers and Journalists Conference of Japan (RJC).
Le jury a salué cette microcitadine japonaise pour sa visibilité améliorée, sa praticité, son efficience énergétique et ses performances de conduite premium.
Le RJC a également souligné la réussite de la coentreprise NMKV, créée par Nissan Motor et Mitsubishi Motors, pour avoir conçu trois modèles distincts à partir d'une même plateforme développée par Nissan, chacun bénéficiant de spécifications uniques en matière de design intérieur et extérieur.
Nissan Motor Co., Ltd. figure parmi les 1ers constructeurs automobiles japonais. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (88,1%) : 3,9 millions d'unités vendues en 2021/22 et réparties par pays entre Japon (428 000 unités), Chine (1 381 000), Amérique du Nord (1 183 000), Europe (340 000) et autres (543 000) ;
- prestations de services financiers (11,9%) : notamment prestations de financement des achats de véhicules.
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (21,2%), Asie (9,6%), Amérique du Nord (47,7%), Europe (11,3%) et autres (10,2%).
