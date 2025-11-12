Nissan ROOX élu voiture de l'année 2025 au Japon par le RJC

Nissan annonce que son modèle ROOX a remporté le prix de voiture de l'année 2025 décerné par la Automotive Researchers and Journalists Conference of Japan (RJC).



Le jury a salué cette microcitadine japonaise pour sa visibilité améliorée, sa praticité, son efficience énergétique et ses performances de conduite premium.



Le RJC a également souligné la réussite de la coentreprise NMKV, créée par Nissan Motor et Mitsubishi Motors, pour avoir conçu trois modèles distincts à partir d'une même plateforme développée par Nissan, chacun bénéficiant de spécifications uniques en matière de design intérieur et extérieur.



