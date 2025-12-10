Nissan signe un accord avec Wayve dans la conduite autonome

Nissan Motor et Wayve ont annoncé la signature d'accords définitifs pour collaborer à l'intégration de la nouvelle génération de la série ProPILOT avec la technologie Wayve AI sur une large gamme de véhicules Nissan.



Ce partenariat combinera le logiciel d'IA intégré de Wayve aux systèmes avancés d'assistance à la conduite de Nissan.



En septembre 2025, Nissan a dévoilé un prototype intégrant le logiciel d'IA de pointe de Wayve, " Wayve AI Driver ", intégré à la technologie " Ground Truth Perception " de Nissan.



Ce prototype a démontré une assistance à la conduite fluide et sûre sur les autoroutes et dans des environnements urbains complexes.



En tirant parti de la technologie d'IA de Wayve, Nissan vise à améliorer encore les fonctionnalités et la commodité de ProPILOT et à livrer des systèmes avancés sur les marchés mondiaux, notamment le Japon et l'Amérique du Nord.



Nissan prévoit d'introduire le premier modèle équipé de cette nouvelle génération de ProPILOT au Japon au cours de l'exercice 2027.



Ivan Espinosa, Président et DG de Nissan Motor a déclaré: " L'adoption généralisée de notre ProPILOT de nouvelle génération intégré à Wayve AI offrira des expériences de conduite plus sûres, plus intuitives et plus confortables aux clients du monde entier, tout en accélérant la transition vers un avenir de mobilité intelligente. "