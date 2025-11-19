Le marché a encore distribué ses bonnes et ses mauvaises surprises. D'un côté, les valeurs portées par des plans stratégiques ambitieux, des rachats d'actions et des résultats solides ont retrouvé l'appétit des investisseurs, emportant la séance dans leur sillage. De l'autre, certains titres ont été sanctionnés sans ménagement à la moindre déception sur les perspectives, preuve qu'en ce moment la Bourse récompense l'audace mais ne pardonne rien.

Actions en hausse :

NKT (+11%) s’envole après la présentation de sa nouvelle stratégie “Charging Forwar” accompagnée d’objectifs financiers renforcés, visant une croissance organique annuelle supérieure à 7% jusqu’en 2030 et un EBITDA ajusté dépassant 900 MEUR, ainsi qu’une réorganisation de ses lignes d’activité afin de mieux se positionner sur les solutions de câbles électriques.

Genus (+6%) prend de la hauteur après avoir confirmé que son bénéfice avant impôt ajusté pour l’exercice 2026 devrait être légèrement supérieur au point médian des attentes du marché, avec une fourchette interne comprise entre 77,6 et 85 MGBP contre un consensus autour de 80,5 MGBP. Les investisseurs réagissent positivement à un message perçu comme rassurant malgré un contexte prudent.

Rotork (+4%) bondit après l’annonce d’un nouveau programme de rachat d’actions de 50 MGBP, destiné à restituer du capital aux actionnaires. Le marché réagit aussi positivement à la hausse de 6% des prises de commandes sur les quatre derniers mois et à la confirmation des perspectives pour l’ensemble de l’exercice, ce qui soutient la confiance sur la trajectoire de croissance.

Sage Group (+4%) avance après la publication d’un exercice 2025 en hausse, avec un chiffre d’affaires porté à 2,51 MdsGBP contre 2,33 MdsGBP un an plus tôt et un bénéfice net relevé à 369 MGBP. Le marché accueille aussi favorablement le lancement d’un programme de rachat d’actions pouvant atteindre 300 MGBP, ainsi qu’une augmentation du dividende annuel, ce qui renforce la confiance sur la dynamique de croissance et la création de valeur pour les actionnaires.

Deutz (+3%) s'apprécie après le début de couverture de Berenberg, qui initie le titre à l’achat avec un objectif de cours de 10 EUR. Les investisseurs saluent l’analyse positive de la banque, qui met en avant la transformation stratégique du groupe au-delà du diesel et l’amélioration attendue de la rentabilité, soutenant le sentiment sur le dossier.

Ottobock (+3%) progresse après plusieurs relèvements d’opinion d’analystes, UBS passant d’une recommandation négative à neutre tandis que Deutsche Bank et Jefferies rehaussent le titre à “achat”, avec un objectif de cours maintenu à 86 EUR. Les investisseurs saluent ce triple soutien des brokers, perçu comme un signal d’amélioration des perspectives du groupe.

Dätwyler (+3%) se renforce après avoir confirmé ses objectifs financiers et de croissance à moyen terme, avec une hausse organique du chiffre d'affaires attendue jusqu’à 9% et une marge EBIT visée à plus de 17%. Les investisseurs saluent la confiance affichée par la direction dans les divisions Santé et Industrie ainsi que la volonté de se concentrer sur les segments à forte valeur ajoutée.

Actions en baisse :

eDreams (-32%) recule après la révision à la baisse de ses prévisions de bénéfices pour 2026, avec un EBITDA attendu à 155 MEUR contre 180 MEUR précédemment. Le ralentissement de la croissance des abonnés “prime”, pénalisé par le passage au paiement mensuel et trimestriel, pèse sur les revenus du segment et détériore le sentiment des investisseurs malgré une base d’abonnés en hausse de 18%.

Interparfums (-9%) chute après l’abaissement de son objectif de chiffre d’affaires 2025 à environ 890 MEUR contre 900 MEUR auparavant et l’absence de prévisions chiffrées pour 2026, le groupe évoquant un environnement toujours dégradé, un impact de change négatif d’environ 20 MEUR et une base de comparaison défavorable avec la fin du contrat de licence Boucheron.

Scandic Hotels (-9%) s’enfonce après la vente par son principal actionnaire Eiendomsspar de 14,7 millions d’actions, soit 6,8% du capital, dans le cadre d’un placement privé réalisé auprès d’investisseurs institutionnels. Malgré l’engagement d’un lock-up de 90 jours, le marché réagit négativement à la réduction de participation, perçue comme un signal vendeur après la récente progression du titre.

Workspace Group (-8%) décroche après la publication d’un premier semestre dans le rouge, avec une perte nette de 71,1 MGBP contre un bénéfice de 10,2 MGBP un an plus tôt et un chiffre d’affaires en baisse à 90,1 MGBP contre 92,4 MGBP. Le taux d’occupation recule à 80% et, malgré le maintien du dividende intermédiaire, le marché sanctionne le ralentissement de la demande et la pression persistante sur les loyers.

Fraport (-4%) perd pied après la dégradation d’UBS, passée de “neutre” à “vendre” malgré un objectif de cours relevé de 58 à 65 EUR. La banque estime que le titre se traite désormais avec une prime excessive après sa forte progression récente, au-dessus de ses pairs Aena et ADP ainsi que de sa propre valeur intrinsèque. Les analystes se montrent aussi beaucoup plus prudents que le consensus sur les flux de trésorerie 2026-2027, ce qui alimente les prises de bénéfices.

Kering (-3%) recule après la divulgation d’une note interne du directeur général Luca de Meo, qui évoque une réduction de la taille du groupe, la poursuite des fermetures de boutiques et la volonté de diminuer la dépendance à Gucci. Si le plan “ReconKering” vise un retour à la croissance d’ici 18 mois, le marché retient surtout l’absence de relais immédiats et la confirmation des difficultés actuelles, ce qui pèse sur le sentiment des investisseurs.

Viridien (-2%) s’effrite après l’annonce de la dissociation des fonctions de président et de directeur général, Sophie Zurquiyah restant présidente non exécutive tandis que Henning Berg prendra la direction du groupe en juin 2026. Le marché réagit avec prudence à cette transition managériale étalée dans le temps, perçue comme génératrice de visibilité mais sans catalyseur immédiat sur l’activité.