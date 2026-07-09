Le groupe basé dans l'Etat de Washington a été sélectionné pour le programme Joint Laser Weapon System (JLWS), destiné à soutenir la future architecture américaine de défense contre les missiles de croisière. L'accord initial porte sur 44 millions de dollars, mais son plafond peut atteindre 627 millions de dollars avec les phases de développement, d'intégration et de production.
Ce contrat donne un relief particulier à nLIGHT, société verticalement intégrée qui conçoit des lasers pour la défense, la détection optique et la fabrication avancée. Le programme JLWS vise à faire passer les armes laser du stade de démonstrateur à celui de systèmes déployables, avec des prototypes d'environ 150 kW, puis une montée en puissance vers 300 à 500 kW. L'enjeu est d'offrir une alternative moins coûteuse aux intercepteurs classiques, avec un tir à la vitesse de la lumière et une réserve de tirs théoriquement beaucoup plus profonde face aux drones, roquettes et missiles de croisière.
La nouvelle arrive alors que nLIGHT affichait déjà une inflexion nette vers la défense. Au premier trimestre 2026, son chiffre d'affaires a progressé de 55% à 80,2 millions de dollars, dont 55,1 millions dans l'aérospatial-défense, désormais près de 69% des ventes. Les revenus produits de cette activité ont bondi de 98% à un niveau record, tandis que la marge brute produits a atteint 43,6% et l'EBITDA ajusté 13,8 millions de dollars.
Avec 333 millions de dollars de trésorerie et de placements à fin mars, nLIGHT dispose aussi d'un bilan renforcé pour accompagner la montée en cadence. Ce contrat montre donc concrètement que l'entreprise se rapproche du stade de fournisseur industriel de lasers militaires, au-delà des seuls programmes de développement.
nLIGHT, Inc. est un fournisseur de semi-conducteurs et de lasers à fibre destinés aux secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'industrie et de la microfabrication. La société exerce ses activités à travers deux segments : Produits laser et Développement avancé. Le segment Produits laser comprend des lasers à semi-conducteurs et des lasers à fibre de haute puissance qui sont généralement intégrés dans des systèmes laser ou des outils de fabrication construits par ses clients. Ce segment comprend également des amplificateurs à fibre ainsi que des systèmes de combinaison et de contrôle de faisceaux destinés aux systèmes laser à haute énergie (HEL) dans les applications d'énergie dirigée, et des produits de détection laser utilisés dans diverses applications de défense. Le segment Développement avancé se concentre sur la recherche, la conception et le prototypage de technologies laser de nouvelle génération pour l'industrie de la défense, y compris le développement de lasers à fibre haute puissance sur mesure et de technologies avancées de combinaison de faisceaux. La société commercialise des lasers à semi-conducteurs haute puissance offrant une large gamme de niveaux de puissance, de longueurs d'onde et de tailles de sortie de fibre.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.