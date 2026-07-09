NLIGHT change de calibre dans les lasers militaires avec un contrat de 627 millions de dollars

Le spécialiste américain des lasers haute puissance nLIGHT bondit de +28% en bourse ce jeudi après avoir remporté un contrat avec le Département de la Guerre des Etats-Unis.

Le groupe basé dans l'Etat de Washington a été sélectionné pour le programme Joint Laser Weapon System (JLWS), destiné à soutenir la future architecture américaine de défense contre les missiles de croisière. L'accord initial porte sur 44 millions de dollars, mais son plafond peut atteindre 627 millions de dollars avec les phases de développement, d'intégration et de production.



Ce contrat donne un relief particulier à nLIGHT, société verticalement intégrée qui conçoit des lasers pour la défense, la détection optique et la fabrication avancée. Le programme JLWS vise à faire passer les armes laser du stade de démonstrateur à celui de systèmes déployables, avec des prototypes d'environ 150 kW, puis une montée en puissance vers 300 à 500 kW. L'enjeu est d'offrir une alternative moins coûteuse aux intercepteurs classiques, avec un tir à la vitesse de la lumière et une réserve de tirs théoriquement beaucoup plus profonde face aux drones, roquettes et missiles de croisière.



La nouvelle arrive alors que nLIGHT affichait déjà une inflexion nette vers la défense. Au premier trimestre 2026, son chiffre d'affaires a progressé de 55% à 80,2 millions de dollars, dont 55,1 millions dans l'aérospatial-défense, désormais près de 69% des ventes. Les revenus produits de cette activité ont bondi de 98% à un niveau record, tandis que la marge brute produits a atteint 43,6% et l'EBITDA ajusté 13,8 millions de dollars.



Avec 333 millions de dollars de trésorerie et de placements à fin mars, nLIGHT dispose aussi d'un bilan renforcé pour accompagner la montée en cadence. Ce contrat montre donc concrètement que l'entreprise se rapproche du stade de fournisseur industriel de lasers militaires, au-delà des seuls programmes de développement.