Nokia a annoncé la nomination de Kristen Pressner au poste de directrice des ressources humaines et membre de l'équipe de direction du groupe, à compter du 1er mai 2026.

Forte de plus de 30 ans d'expérience internationale en ressources humaines, gestion des talents et transformation organisationnelle, Pressner rejoint Nokia après avoir travaillé au sein du groupe Roche Holding, où elle occupait dernièrement le poste de Directrice mondiale des Ressources Humaines et de la Culture pour Roche Diagnostics.

Auparavant, chez Texas Instruments, elle a occupé différents postes de direction en ressources humaines.

' Forte d'une riche expérience en matière de conduite de la transformation, Kristen pilotera notre évolution culturelle vers une équipe unie, forte de son expertise en IA, centrée sur la satisfaction de nos clients et la saisie des opportunités offertes par le supercycle de l'IA pour une connectivité avancée et fiable ', a déclaré Justin Hotard , président-directeur général de Nokia.