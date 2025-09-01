Nokia : a signé un contrat avec Vortex en Inde

Nokia a été sélectionné par le groupe Vortex pour moderniser son réseau IP edge et de transport dans les États du Maharashtra, de Goa et du Gujarat.



Les réseaux IP edge et d'agrégation modernisés permettront d'augmenter les débits haut débit et d'étendre les services de Vortex aux zones mal desservies.



'Grâce à la solution avancée de passerelle de réseau haut débit (BNG) de Nokia, Vortex rationalisera son infrastructure en consolidant plusieurs BNG de faible capacité en un système unique et évolutif capable de prendre en charge plus de 200 000 abonnés' indique le groupe.



Dans le cadre de ce déploiement, Nokia fournira ses routeurs de la série 7250 IXR et ses BNG 7750 SR-1, permettant ainsi à Vortex de remplacer ses BNG et commutateurs existants.



' Nos routeurs hautes performances 7750 SR-1 BNG et 7250 IXR permettront au groupe Vortex de moderniser ses réseaux et de les faire évoluer en toute fluidité, tout en améliorant son efficacité opérationnelle ', a déclaré Jivitesh Nayal, responsable du développement commercial des infrastructures réseau chez Nokia Inde.