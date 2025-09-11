Nokia et Kongsberg Defence & Aerospace, premier fournisseur norvégien de technologies de défense, ont annoncé la signature d'un protocole d'accord pour améliorer les solutions de communications tactiques pour le secteur de la défense.
Cet accord permettra de fournir des réseaux sécurisés, résilients et performants aux organisations de défense et aux pays alliés.
Cette collaboration visera à simplifier le déploiement de la 5G dans les systèmes tactiques, améliorant ainsi la fiabilité et l'interopérabilité des communications sur le champ de bataille.
À plus long terme, les entreprises étudieront des technologies d'avenir, comme le réseau 6G ' as-a-captor ' de Nokia (détection et communication intégrées).
' Cette collaboration avec Kongsberg souligne notre engagement à fournir des réseaux mobiles 5G avancés, sécurisés et rapides, et à intégrer la gamme de radios Banshee de Nokia afin de renforcer les capacités opérationnelles dans divers scénarios tactiques ', a déclaré Giuseppe Targia, responsable Espace et Défense chez Nokia.
Publié le 11/09/2025 à 09:56
