Nokia et Renk progressent après un relèvement de recommandation, tandis que Richemont profite de ventes supérieures aux attentes. A l'inverse, Puig chute lourdement après l'abandon des discussions avec Estée Lauder, Julius Bär déçoit sur ses entrées de capitaux.
Nokia (+4%) : le groupe de télécommunications finlandais profite d'une recommandation positive de Morgan Stanley. Les analystes de la banque maintiennent leur recommandation à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 11 à 14 EUR.
CVC Capital Partners (+3%) : le gestionnaire de marché privés et le Groupe Bruxelles Lambert lance une offre publique d'achat sur Recordati au prix de 51,29 EUR par action, valorisant le laboratoire pharmaceutique italien à 10,7 MdsEUR. A l'issue de la transaction, les acquéreurs ont l'intention de retirer Recordati de la cote sur Euronext Milan.
Stellantis (+3%) : à l'occasion d'une journée des investisseurs, le constructeur automobile a annoncé qu'il comptait atteindre d'ici à 2030 un chiffre d'affaires de 190 MdsEUR, une marge opérationnelle courante de 7% et un flux de trésorerie industriel de 6 MdsEUR.
Renk (+3%) : déjà positifs sur le dossier, les analystes de chez Jefferies considèrent toujours le titre du groupe allemand comme une opportunité d'achat. L'objectif de cours est réduit et passe de 78 à 70 EUR.
Richemont (+2%) : publie des résultats au 4ème trimestre supérieurs aux attentes malgré les difficultés au Moyen-Orient. Le chiffre d'affaires du groupe suisse progresse de 13% à taux de change constant pour atteindre 5,40 MdsEUR. Ce chiffre a dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur 5,30 MdsEUR, selon un consensus Visible Alpha.
Actions en baisse :
Puig Brands (-13%) : comme pour l'affaire Pernod-Ricard/Brown Forman, Puig dévisse à l'annonce de l'abandon des discussions de fusion avec Estée Lauder. L'opération aurait permis de créer un géant de la beauté haut de gamme capable de concurrencer L'Oréal, le leader du secteur.
Julius Bär (-7%) : sur les 4 premiers mois de 2026, le gestionnaire de fortune suisse fait état d'un ralentissement de l'afflux de capitaux frais qui s'élève à 3 Mds. Ce chiffre est à mettre en perspective face aux 4,2 MdsCHF de la même période un an plus tôt.
IMCD (-3%) : le spécialiste des produits chimiques souffre du changement de recommandation de JP Morgan. La banque américaine passe de performance de marché à sous-pondérer, l'objectif de cours est fixé à 75 EUR soit environ 20% en dessous du cours actuel.
Noba Bank Group (-3%) : l'heure est au détachement de dividendes pour 5 sociétés suédoises. BTS (+0,37%), FM Mattsson (-0,36%), Mildef (-2%), Noba Bank qui émet un dividende exceptionnel, et Trianon (+0,27%).
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (40,1%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (39,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de logiciels (13,1%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (7,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31%), Amérique du Nord (31,2%), Inde (7,7%), Chine (4,6%), Asie-Pacifique (11%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (3,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.