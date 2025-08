Nokia : choisi par Empyrion pour un data center à Seoul

Publié le 05/08/2025 à 07:12 Zonebourse.com Partager

Nokia annonce qu'Empyrion Digital, l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures numériques en Asie, déploiera sa passerelle de data center et ses commutateurs d'agrégation dans le nouveau data center Gangnam d'Empyrion à Séoul, en Corée.



'Empyrion bénéficiera de la forte présence régionale et de la solide chaîne d'approvisionnement de Nokia pour mettre à niveau rapidement et facilement son réseau de centres de données dans plusieurs pays', explique le groupe finlandais.



Sa solution de réseau IP de pointe comprend le routeur d'interconnexion 7250 utilisé comme passerelles de centre de données, les commutateurs de réseau central et le système d'accès aux services 7210 utilisé comme commutateur d'accès.