A l'issue d'un processus d'appel d'offres, Nokia indique avoir remporté un nouvel accord de trois ans auprès de Telecom Italia (TIM) pour étendre et moderniser la couverture et la capacité de son réseau 5G, permettant donc au Finlandais de se renforcer en Italie.
Couvrant les clients de TIM dans de nouvelles régions, en plus de la présence existante de Nokia, cet accord soutient les ambitions de TIM de combattre la fracture numérique et de fournir des connexions haut débit rapides dans les petites villes et les zones rurales.
Par ce nouvel accord ambitieux, l'équipementier de réseaux va déployer des produits issus de son portefeuille de réseaux d'accès radio (RAN) AirScale 5G, leader du secteur et prêt pour l'IA, accélérant ainsi la transformation numérique en Italie.
Tout en favorisant la compétitivité des entreprises italiennes, le portefeuille de produits économes en énergie et alimentés par l'IA de Nokia soutiendra également les objectifs de l'opérateur télécoms en termes de durabilité.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
