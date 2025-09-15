Nokia indique avoir déployé pour Deutsche Bahn, la compagnie nationale des chemins de fer allemands, la première solution de réseau radio 5G commercial 1900 MHz (n101) au monde avec un coeur 5G autonome, fonctionnant sur des pistes d'essai extérieures.
'Cette percée dans le secteur permet à Deutsche Bahn de tirer parti d'un réseau mobile moderne sur une bande de fréquence dédiée aux communications ferroviaires 5G en Europe', explique l'équipementier de réseaux finlandais.
Il sert également de base au futur système de communication mobile ferroviaire (FRMCS), qui soutient des opérations ferroviaires résilientes, efficaces et plus durables grâce à une numérisation, une capacité et une fiabilité de service accrues.
La technologie est mise en oeuvre sur le terrain d'essai de Deutsche Bahn dans les Monts Métallifères. La solution sera également utilisée pour le projet européen FP2-MORANE-2, qui vise à faire progresser la numérisation du rail à travers l'Europe.
Nokia déploie un réseau radio 5G 1900 MHz pour Deutsche Bahn
Publié le 15/09/2025 à 09:40
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager