Nokia indique que le fournisseur d'accès à Internet indien Netplus a déployé sa dernière technologie de routage 400G et sa plate-forme SDAN, afin d'étendre ses services haut débit et IPTV à travers le Pendjab et dans d'autres villes indiennes.
'Le déploiement permet à Netplus d'offrir des services plus immersifs et plus flexibles à près de deux millions d'utilisateurs tout en garantissant l'efficacité énergétique du réseau et l'évolutivité à long terme', explique le groupe finlandais.
Netplus pourra ainsi faire passer ses abonnés de la télévision linéaire traditionnelle à l'IPTV à la demande, tout en ouvrant la porte à des applications à large bande passante telles que le commerce électronique et les salles de classe numériques.
'Avec des composants économes en énergie sur toutes les couches du réseau, le déploiement contribue également à réduire les coûts d'exploitation et à soutenir une croissance durable', ajoute l'équipementier de réseaux.
Nokia : des solutions déployées pour Netplus en Inde
Publié le 20/08/2025 à 07:48
