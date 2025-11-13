Nokia annonce vouloir renforcer les performances des centres de données IA et l'automatisation basée sur l'IA grâce à un portefeuille amélioré.

Nokia souhaite élargir et améliorer son portefeuille de solutions de mise en réseau pour centres de données afin de répondre aux exigences croissantes.

Le groupe lance sa nouvelle gamme de commutateurs de centre de données haute performance 7220 Interconnect Router (IXR), ainsi qu'une suite améliorée d'outils d'intelligence artificielle pour les opérations (AIOps) pour sa plateforme de gestion d'automatisation événementielle (EDA).

' L'adoption fulgurante de l'IA a profondément transformé le fonctionnement des centres de données et stimule l'évolution constante du matériel et des outils opérationnels' a déclaré Vach Kompella, vice-président senior et directeur général de l'activité Réseaux IP chez Nokia.

'Nous sommes heureux d'annoncer notre nouvelle gamme de commutateurs hautes performances 7220 IXR-H6, ainsi que les avancées de notre plateforme EDA, qui tire désormais parti de la sophistication de l'IA agentielle pour garantir des opérations réseau ultra-fiables à la vitesse requise pour suivre le rythme effréné du changement ' rajoute Vach Kompella.