Nokia annonce vouloir renforcer les performances des centres de données IA et l'automatisation basée sur l'IA grâce à un portefeuille amélioré.
Nokia souhaite élargir et améliorer son portefeuille de solutions de mise en réseau pour centres de données afin de répondre aux exigences croissantes.
Le groupe lance sa nouvelle gamme de commutateurs de centre de données haute performance 7220 Interconnect Router (IXR), ainsi qu'une suite améliorée d'outils d'intelligence artificielle pour les opérations (AIOps) pour sa plateforme de gestion d'automatisation événementielle (EDA).
' L'adoption fulgurante de l'IA a profondément transformé le fonctionnement des centres de données et stimule l'évolution constante du matériel et des outils opérationnels' a déclaré Vach Kompella, vice-président senior et directeur général de l'activité Réseaux IP chez Nokia.
'Nous sommes heureux d'annoncer notre nouvelle gamme de commutateurs hautes performances 7220 IXR-H6, ainsi que les avancées de notre plateforme EDA, qui tire désormais parti de la sophistication de l'IA agentielle pour garantir des opérations réseau ultra-fiables à la vitesse requise pour suivre le rythme effréné du changement ' rajoute Vach Kompella.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
