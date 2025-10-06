Nokia annonce un accord avec fibertime pour connecter 400 000 foyers supplémentaires dans les zones défavorisées d'Afrique du Sud, dans le cadre d'un objectif de 2 millions de connexions d'ici 2028. L'opérateur utilisera les technologies IP et d'accès fibre de Nokia pour construire des réseaux semi-mobiles offrant un accès haut débit illimité aux particuliers et entreprises locales.
Les solutions Lightspan, Wi-Fi 6 et le 7750 Wireless Access Gateway permettront d'assurer une couverture continue dans les townships, tandis que la plateforme Altiplano et le module Fiber Health Analyzer renforceront l'automatisation et la fiabilité du réseau.
Selon Danvig De Bruyn, directeur général de fibertime, cette collaboration permet de raccorder 1200 foyers par jour à une offre d'internet illimité à 5 rands par jour, sans contrat. Sandy Motley, présidente des réseaux fixes de Nokia, souligne que ces technologies 'ouvrent la voie à une connectivité abordable dans des régions jusqu'ici difficiles à desservir'.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
