Nokia et Hisense concluent un accord de licence mettant fin à leurs contentieux
Ce premier partenariat entre le géant finlandais et le fabricant chinois marque une étape clé dans la monétisation du portefeuille de brevets multimédias de Nokia, tout en sécurisant l'usage de technologies critiques pour les téléviseurs Hisense.
Nokia a annoncé la signature d'un accord de licence de brevet pluriannuel avec Hisense, couvrant l'utilisation de ses technologies vidéo dans les produits d'électronique grand public du fabricant.
Cet accord met fin à l'ensemble des litiges relatifs aux brevets entre les deux parties dans toutes les juridictions. En vertu de cette entente (dont les conditions financières demeurent confidentielles) Hisense versera des redevances à Nokia.
Susanna Martikainen, directrice de l'octroi de licences pour les technologies sans fil chez Nokia, s'est félicitée de cet accord "qui reconnaît le leadership de Nokia dans la recherche et la normalisation de la vidéo et du multimédia".
Nokia revendique plus de 5000 inventions dans ce domaine, incluant la compression de données vidéo et la distribution de contenus, consolidant sa position de bailleur de licences incontournable pour l'industrie de l'image.
Le titre gagne actuellement 0,1% à Helsinki dans un marché atone.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
