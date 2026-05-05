Nokia et Lockheed Martin lancent une solution 5G pour véhicules militaires
Nokia Federal Solutions, la branche américaine axée sur les services au gouvernement de Nokia, et Lockheed Martin annoncent le lancement d'une nouvelle solution 5G modulaire à architecture ouverte conçue pour les forces de défense américaines et alliées.
Conçue pour assurer des communications sécurisées et résilientes, cette solution permet aux véhicules et plateformes militaires d'utiliser la 5G de qualité entreprise dans des environnements opérationnels, conformément aux normes du Département de la Guerre (DOW).
La nouvelle solution intègre la 5G de Nokia dans le cadre d'architecture ouverte du DOW, en utilisant la suite de normes Commandement, Contrôle, Communications, Ordinateurs, Cyber, Renseignement, Surveillance, Reconnaissance (C5ISR) / Module Open Suite of Standards (CMOSS).
Cette architecture plug-and-play réduit la complexité et accélère l'intégration entre les véhicules et systèmes expéditionnaires, améliore l'interopérabilité et permet d'introduire et de mettre à jour de nouvelles capacités sans perturber les plateformes existantes.
Cette annonce représente une étape clé de la collaboration entre Nokia et Lockheed Martin annoncée pour la première fois en 2025, qui a introduit l'intégration initiale des solutions 5G militaires de Nokia avec la station de base hybride de Lockheed Martin.
"Ensemble, les deux groupes vont au-delà des démonstrations d'intégration pour offrir une capacité 5G modulaire prête à l'exploitation, alignée sur les normes d'architecture ouverte du DOW, et déployable sur véhicules et plateformes militaires", affirment ils.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (40,1%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (39,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de logiciels (13,1%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (7,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31%), Amérique du Nord (31,2%), Inde (7,7%), Chine (4,6%), Asie-Pacifique (11%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (3,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.