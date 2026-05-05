Nokia et Lockheed Martin lancent une solution 5G pour véhicules militaires

Nokia Federal Solutions, la branche américaine axée sur les services au gouvernement de Nokia, et Lockheed Martin annoncent le lancement d'une nouvelle solution 5G modulaire à architecture ouverte conçue pour les forces de défense américaines et alliées.

Conçue pour assurer des communications sécurisées et résilientes, cette solution permet aux véhicules et plateformes militaires d'utiliser la 5G de qualité entreprise dans des environnements opérationnels, conformément aux normes du Département de la Guerre (DOW).



La nouvelle solution intègre la 5G de Nokia dans le cadre d'architecture ouverte du DOW, en utilisant la suite de normes Commandement, Contrôle, Communications, Ordinateurs, Cyber, Renseignement, Surveillance, Reconnaissance (C5ISR) / Module Open Suite of Standards (CMOSS).



Cette architecture plug-and-play réduit la complexité et accélère l'intégration entre les véhicules et systèmes expéditionnaires, améliore l'interopérabilité et permet d'introduire et de mettre à jour de nouvelles capacités sans perturber les plateformes existantes.



Cette annonce représente une étape clé de la collaboration entre Nokia et Lockheed Martin annoncée pour la première fois en 2025, qui a introduit l'intégration initiale des solutions 5G militaires de Nokia avec la station de base hybride de Lockheed Martin.



"Ensemble, les deux groupes vont au-delà des démonstrations d'intégration pour offrir une capacité 5G modulaire prête à l'exploitation, alignée sur les normes d'architecture ouverte du DOW, et déployable sur véhicules et plateformes militaires", affirment ils.