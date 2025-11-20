Nokia et NestAI signent un partenariat stratégique dans l'IA

Nokia et NestAI ont annoncé un partenariat stratégique pour faire progresser les solutions de défense basées sur l'IA.



Dans le cadre de cette collaboration, Nokia et Tesi investissent dans NestAI, pour un montant total de 100 millions d'euros.



NestAI développe une IA de nouvelle génération pour les véhicules sans pilote, les opérations autonomes et les plateformes de commandement et de contrôle (C2) dans les domaines de la logistique, de l'inspection, de la surveillance, de la sécurité et de la défense.



L'accord permet de profiter de l'expertise de Nokia en matière de connectivité sécurisée native IA, de détection et de multimédia avec les plateformes de NestAI dans les systèmes sans pilote, les systèmes C2 et l'IA de nouvelle génération.



' En combinant l'expertise de Nokia en matière de connectivité avancée sécurisée avec les plateformes pionnières de NestAI, nous accélérons le développement de capacités de nouvelle génération pour la défense et la sécurité nationale ', a déclaré Justin Hotard, président-directeur général de Nokia.