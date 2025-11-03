Nokia et OneLayer vont accélérer l'adoption sécurisée de la 5G/LTE

Nokia et OneLayer ont signé un accord pour accélérer l'adoption sécurisée de la 5G/LTE privée pour les services publics.



Les deux groupes vont associer les réseaux privés sécurisés et critiques de Nokia à la gestion des actifs OT de OneLayer pour aider les services publics à moderniser leurs réseaux grâce à la 5G/LTE sécurisée.



Cela permettra une meilleure visibilité des appareils, une efficacité opérationnelle accrue et une sécurité renforcée sur les réseaux cellulaires privés dans le marché en pleine croissance de la 5G/LTE.



' Nous sommes fiers de nous associer à un leader des solutions 5G/LTE privées et de permettre aux entreprises de services publics de tirer parti de notre valeur ajoutée combinée pour les réseaux critiques ', a déclaré Dave Mor, DG, OneLayer.



' Notre collaboration avec OneLayer apporte une visibilité accrue sur les technologies opérationnelles (OT) et l'Internet des objets (IoT), ainsi qu'une sécurité de type 'zéro confiance' aux réseaux LTE et 5G privés, accompagnant ainsi les entreprises de services publics dans la modernisation de leur réseau ', a déclaré Prakash Sagadopan, responsable des réseaux étendus d'entreprise chez Nokia.