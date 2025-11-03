Nokia annonce avoir développé avec Rohde & Schwarz un récepteur 6G utilisant l'intelligence artificielle pour compenser les distorsions du signal et améliorer la couverture du réseau.
Cette innovation, testée avec succès dans des conditions réelles, permettrait d'étendre la portée en liaison montante de 10% à 25% par rapport aux technologies actuelles, réduisant ainsi les coûts de déploiement et le délai de mise sur le marché.
Conçu par Nokia Bell Labs et validé grâce aux équipements de test de Rohde & Schwarz, le prototype sera présenté au Brooklyn 6G Summit du 5 au 7 novembre 2025.
Peter Vetter, président de Core Research chez Bell Labs, souligne que cette approche pourrait permettre de bâtir les futures infrastructures 6G sur les réseaux 5G existants.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
