Nokia annonce, avec Datwyler IT Infra, Intel et le Switzerland Innovation Park Biel/Bienne (SIPBB), le lancement d'un hub destiné aux startups et associations pour tester des solutions industrielles basées sur la 5G privée et l'intelligence artificielle (IA) sans coûts d'infrastructure.
L'initiative vise les secteurs de l'énergie, de la mobilité, de la santé et de la fabrication.
Le site propose un environnement de déploiement intégrant le réseau Nokia Digital Automation Cloud, la plateforme MX Industrial Edge et des assistants de nouvelle génération. Les technologies Intel, dont les processeurs Xeon, apportent des capacités avancées d'analyse et d'IA en périphérie de réseau.
Les cas d'usage incluent la maintenance prédictive, la communication instantanée audio/vidéo, la surveillance de sécurité renforcée et l'automatisation éco-efficace.
Michael Wendling, co-responsable de la Swiss Smart Factory (SIPBB), souligne que le hub doit 'attirer des investissements mondiaux et soutenir la croissance économique et le leadership numérique de la Suisse'.
