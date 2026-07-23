Nokia fait mieux que prévu au 2ème trimestre, prévision 2026 relevée

Nokia a annoncé jeudi un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes au titre du 2ème trimestre, soutenu par ses activités dans l'IA et le "cloud", mais a aussi relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice en raison de l'impact technique favorable d'un changement de présentation comptable.

Le groupe finlandais, spécialisé dans les équipements de réseaux, a dévoilé ce matin un résultat opérationnel en hausse de 18% à données comparables par rapport à l'an dernier, à 434 millions d'euros.



Sa marge opérationnelle ressort à 9%, contre 8,3% sur la même période de 2025, une performance supérieure aux 7,8% attendus en moyenne par les analystes.



Le chiffre d'affaires trimestriel atteint 4,81 milliards d'euros, soit une progression de 8%, porté par un bond de 105% de ses ventes aux clients issus des secteurs de l'IA et du cloud.



Sur le seul 2ème trimestre, ses prises de commandes ont atteint 2,8 milliards dans le domaine, essentiellement grâce à la vigueur de ses métiers dans le transport optique.



Un relèvement d'objectifs purement "technique"



En raison du reclassement comptable de deux filiales en cours de vente, l'une dédiée aux boîtiers Wi-Fi 5G et l'autre aux réseaux 5G privés, ce qui les extrait des résultats des activités poursuivies, Nokia a par ailleurs revu à la hausse sa prévision de résultat opérationnel pour 2026.



Le groupe dit s'attendre désormais à un bénéfice d'exploitation annuel de 2,1 à 2,6 milliards d'euros, contre une estimation précédente de 2 à 2,5 milliards d'euros.



A la Bourse d'Helsinki, le titre grimpait de plus de 6% jeudi matin dans les premiers échanges dans le sillage de cette publication.