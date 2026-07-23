Nokia fait mieux que prévu au 2ème trimestre, prévision 2026 relevée
Nokia a annoncé jeudi un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes au titre du 2ème trimestre, soutenu par ses activités dans l'IA et le "cloud", mais a aussi relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice en raison de l'impact technique favorable d'un changement de présentation comptable.
Le groupe finlandais, spécialisé dans les équipements de réseaux, a dévoilé ce matin un résultat opérationnel en hausse de 18% à données comparables par rapport à l'an dernier, à 434 millions d'euros.
Sa marge opérationnelle ressort à 9%, contre 8,3% sur la même période de 2025, une performance supérieure aux 7,8% attendus en moyenne par les analystes.
Le chiffre d'affaires trimestriel atteint 4,81 milliards d'euros, soit une progression de 8%, porté par un bond de 105% de ses ventes aux clients issus des secteurs de l'IA et du cloud.
Sur le seul 2ème trimestre, ses prises de commandes ont atteint 2,8 milliards dans le domaine, essentiellement grâce à la vigueur de ses métiers dans le transport optique.
Un relèvement d'objectifs purement "technique"
En raison du reclassement comptable de deux filiales en cours de vente, l'une dédiée aux boîtiers Wi-Fi 5G et l'autre aux réseaux 5G privés, ce qui les extrait des résultats des activités poursuivies, Nokia a par ailleurs revu à la hausse sa prévision de résultat opérationnel pour 2026.
Le groupe dit s'attendre désormais à un bénéfice d'exploitation annuel de 2,1 à 2,6 milliards d'euros, contre une estimation précédente de 2 à 2,5 milliards d'euros.
A la Bourse d'Helsinki, le titre grimpait de plus de 6% jeudi matin dans les premiers échanges dans le sillage de cette publication.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (40,1%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (39,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de logiciels (13,1%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (7,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31%), Amérique du Nord (31,2%), Inde (7,7%), Chine (4,6%), Asie-Pacifique (11%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (3,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.