Nokia annonce collaborer avec Tampnet, spécialiste des communications offshore, pour moderniser et étendre ses opérations numériques dans le golfe du Mexique, avec des solutions sans fil privées 5G du groupe finlandais.
Cet accord inclut le déploiement de la technologie Nokia 5G sur l'ensemble de l'empreinte de Tampnet de 120 stations de base actives, ainsi que l'extension de la couverture à 350-400 plateformes, FPSO, parcs éoliens et navires.
Après la première plateforme offshore au monde avec un réseau de périphérie 5G déployé en Norvège plus tôt cette année, l'équipementier de réseaux et Tampnet étendent ainsi cette innovation à l'offshore américain.
"Ensemble, ils établissent de nouvelles normes pour la connectivité offshore, favorisant l'efficacité et la sécurité des producteurs d'énergie et de leurs employés dans certains des environnements les plus difficiles", affirme Nokia.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
