Nokia indique avoir déployé sa plateforme Nokia Edge chez Maher Terminals pour fournir ainsi une connectivité sans fil privée, des appareils et des applications à l'un des plus grands opérateurs de terminaux à conteneurs maritimes au monde.
Maher Terminals exploite un terminal à Port Elizabeth, dans le complexe portuaire de New York et du New Jersey. Figurant parmi les terminaux les plus achalandés d'Amérique du Nord, il charge et décharge 2 millions de conteneurs par an.
Comprenant notamment Nokia DAC, la plateforme fournie par l'équipementier de réseaux finlandais lui permet de connecter les actifs et d'exploiter les données et les analyses en temps réel pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité.
Publié le 09/09/2025 à 09:32
