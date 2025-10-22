Nokia indique collaborer avec ST Engineering et First One Systems pour déployer un réseau de transmission dorsal critique (BTN) basé sur IP/MPLS pour la nouvelle ligne orange de transport en commun rapide de Bangkok Expressway et Metro (BEM).
Le projet devrait être achevé d'ici 2030. Le déploiement de la solution IP/MPLS (Internet Protocol/Multi-Protocol Label Switching) garantira alors des opérations ferroviaires plus efficaces, plus fiables et plus sûres pour les passagers de la future ligne.
Selon l'équipementier de réseaux finlandais, BEM bénéficier ainsi d'une complexité opérationnelle réduite, d'une sécurité renforcée et d'une meilleure visibilité du réseau pour cette nouvelle ligne de 35,9 km qui reliera l'Est et l'Ouest de la capitale thaïlandaise.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
