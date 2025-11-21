Nokia annonce un plan d'investissement de 4 MdUSD aux États-Unis afin de renforcer ses capacités de R&D et de production dans les réseaux mobiles, fixes, IP, optiques et de data centers adaptés à l'IA.

Ce programme, qui s'étirera sur plusieurs années, s'ajoutera aux 2,3 MdUSD investis lors de l'acquisition d'Infinera, ainsi qu'aux 456 MUSD prévus par Infinera pour deux sites soutenus par le CHIPS Act.

Environ 3,5 MdUSD seront notamment dédiés à la R&D, prolongeant l'héritage de Nokia Bell Labs dans l'innovation de pointe.

Près de 500 MUSD financeront des dépenses industrielles dans plusieurs États, dont le Texas, le New Jersey et la Pennsylvanie.

Le Secretary of Commerce, Howard Lutnick, a salué un "investissement qui garantit que les technologies alimentant l'IA et la sécurité nationale seront développées et produites aux États-Unis". Justin Hotard, CEO, souligne que cet engagement renforcera la sécurité, la productivité et la compétitivité des réseaux optimisés pour l'IA.