Nokia annonce le lancement de la première solution 50G PON (Passive Optical Network) au monde, conçue pour offrir aux opérateurs des connexions très haut débit, fiables et sécurisées dans un environnement post-quantique.
Intégrée à la plateforme Lightspan MF, cette technologie permet aux opérateurs déjà équipés en 10G ou 25G PON d'évoluer vers le 50G PON sans refonte majeure de leur réseau.
Basée sur le chipset Quillion, la nouvelle carte optique prend en charge les technologies GPON, XGS, 25G et 50G PON, garantissant compatibilité et densité maximales.
Le système intègre un chiffrement 'quantum-safe' et des fonctions d'IA pour optimiser la performance et assurer une disponibilité de 99,9999%.
Selon Geert Heyninck, directeur général Broadband Networks, cette innovation 'permet aux opérateurs de répondre dès aujourd'hui aux exigences croissantes des entreprises en matière de capacité, de sécurité et de fiabilité'.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
