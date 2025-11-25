Nokia fait part du lancement de la construction de son campus de nouvelle génération à Ottawa, qui "servira de tremplin pour l'avenir de l'innovation canadienne, accélérant les avancées en IA, technologies quantiques et transformation numérique durable".
"Il jouera un rôle central en favorisant des avancées dans les réseaux alimentés par l'IA, les réseaux de centres de données, les infrastructures sécurisées quantiquement et les technologies 6G de nouvelle génération", affirme l'équipementier de réseaux finlandais.
S'étendant sur près de 750 000 pieds carrés au coeur du parc technologique Kanata North, ce campus mettra aussi en lumière la force des partenariats stratégiques de Nokia avec le gouvernement du Canada, celui de la Province de l'Ontario et la Ville d'Ottawa.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
