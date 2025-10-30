Nokia et Corporacion Nacional de Telecomunicaciones EP (CNT EP), l'opérateur national de télécommunications de l'Équateur, ont officiellement lancé le premier réseau 5G commercial du pays.

Grâce à la technologie 5G de Nokia, ce réseau offre des débits allant jusqu'à 1,5 Gbit/s - dix fois plus rapides que la 4G - et une latence ultra-faible, permettant ainsi un streaming fluide, des téléchargements rapides et une connectivité fiable.

' Nous sommes convaincus que cette nouvelle collaboration sur le lancement de la 5G, basée sur nos solutions complètes de réseaux d'accès radio, modernisera significativement le haut débit de CNT et soutiendra son engagement à bâtir une nation plus innovante, compétitive et connectée ', a déclaré Bruno Leite, responsable des réseaux mobiles pour l'Amérique latine chez Nokia.