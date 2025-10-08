Nokia annonce une intensification des intrusions discrètes dans les réseaux critiques et une explosion des attaques DDoS, selon son 11? rapport annuel Threat Intelligence.
Près de 63% des opérateurs télécoms ont subi au moins une attaque dite 'living off the land' ces 12 derniers mois, et 32% en ont connu quatre ou plus. Les attaques DDoS atteignent désormais des puissances de 5 à 10 térabits par seconde, survenant cinq fois plus souvent qu'en 2024, tandis que 4% des connexions internet domestiques mondiales sont compromises.
Plus de 70% des responsables sécurité du secteur placent désormais l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (machine learning, ML) au coeur de leurs stratégies de défense, plus de la moitié prévoyant de les déployer d'ici 18 mois.
Nokia souligne enfin la nécessité de renforcer la 'crypto-agilité' et de préparer les réseaux à l'ère quantique, alors que la validité des certificats numériques pourrait tomber à 47 jours d'ici 2029.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
