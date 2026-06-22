Nokia mise sur l'IA agentique pour réseaux avec Google

Nokia et Google ont annoncé lundi un renforcement de leur partenariat avec l'intégration des modèles d'intelligence artificielle (IA) Gemini du groupe technologique américain au sein de la suite logicielle de gestion des réseaux de l'équipementier finlandais.

Grâce au déploiement de six agents IA spécialisés reposant sur Gemini, Nokia entend renforcer sa capacité à aider les opérateurs de télécommunications à identifier et résoudre leurs incidents réseau, avec pour objectif d'évoluer vers des opérations entièrement automatisées de réseaux "auto-pilotés".



Cette initiative intervient alors que les réseaux modernes génèrent des volumes croissants de données, rendant leur gestion toujours plus complexe, un élément souvent à l'origine de goulots d'étranglement majeurs.



En finir avec les goulots d'étranglement grâce à l'IA agentique



Alors que les outils traditionnels reposent sur des dépannages manuels peinant à suivre le rythme face à l'explosion des alertes - ce qui peut entraîner des interruptions de service coûteuses - le partenariat mise sur les agents IA pour traiter instantanément les données et distinguer immédiatement les incidents critiques au niveau de leurs infrastructures.



La plateforme sera officiellement lancée sous la forme d'un logiciel à la demande (SaaS) sur la place de marché Google Cloud Marketplace en septembre 2026. D'autres déploiements sont prévus en vue d'étendre ces capacités à l'ensemble des applications réseau de Nokia à partir de la fin de l'année 2026 et tout au long de l'année 2027.