Nokia mise sur l'IA agentique pour réseaux avec Google
Nokia et Google ont annoncé lundi un renforcement de leur partenariat avec l'intégration des modèles d'intelligence artificielle (IA) Gemini du groupe technologique américain au sein de la suite logicielle de gestion des réseaux de l'équipementier finlandais.
Grâce au déploiement de six agents IA spécialisés reposant sur Gemini, Nokia entend renforcer sa capacité à aider les opérateurs de télécommunications à identifier et résoudre leurs incidents réseau, avec pour objectif d'évoluer vers des opérations entièrement automatisées de réseaux "auto-pilotés".
Cette initiative intervient alors que les réseaux modernes génèrent des volumes croissants de données, rendant leur gestion toujours plus complexe, un élément souvent à l'origine de goulots d'étranglement majeurs.
En finir avec les goulots d'étranglement grâce à l'IA agentique
Alors que les outils traditionnels reposent sur des dépannages manuels peinant à suivre le rythme face à l'explosion des alertes - ce qui peut entraîner des interruptions de service coûteuses - le partenariat mise sur les agents IA pour traiter instantanément les données et distinguer immédiatement les incidents critiques au niveau de leurs infrastructures.
La plateforme sera officiellement lancée sous la forme d'un logiciel à la demande (SaaS) sur la place de marché Google Cloud Marketplace en septembre 2026. D'autres déploiements sont prévus en vue d'étendre ces capacités à l'ensemble des applications réseau de Nokia à partir de la fin de l'année 2026 et tout au long de l'année 2027.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (40,1%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (39,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de logiciels (13,1%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (7,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31%), Amérique du Nord (31,2%), Inde (7,7%), Chine (4,6%), Asie-Pacifique (11%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (3,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.